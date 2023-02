PSG : Mbappé - Mané, la guerre des nerfs a commencé avec le Bayern Munich !

Les hostilités sont ouvertes entre le PSG et le Bayern Munich, qui s'affronteront le 14 février au Parc des Princes et le 8 mars à l'Allianz Arena. Ce vendredi, en conférence de presse, l'entraîneur des champions d'Allemagne, Julian Nagelsmann, a déclaré qu'il ne croyait pas à un forfait de Kylian Mbappé pour le match aller : “Je ne pense pas qu'il sera absent, je suppose qu'il jouera comme prévu. La déclaration sur la page du club est trop vague”.

Des propos plutôt amusants dans la mesure où Naggelsman a juré lors de cette même conférence que Sadio Mané, blessé depuis novembre, ne serait pas rétabli à temps pour le voyage à Paris ! "Je m'attends à ce qu'il revienne à la mi ou fin février. Les choses se présentent bien et il n'a pas de douleur. Il manquera certainement le match aller contre le PSG." Le grand bluff a commencé, entre le technicien allemand et Christophe Galtier. Rendez-vous le 14 février pour voir qui ment le mieux !

🗣️ @J__Nagelsmann on Sadio Mané: "I'm expecting him to return in mid or late February. Things are looking good and he's pain-free. He will definitely miss the first leg against PSG." pic.twitter.com/BTI8nSNFmU