PSG : Mbappé, Messi... c'est qui le patron ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le PSG a dominé l'AS Monaco (2-0) dimanche soir, confortant sa place de leader en L1. Mbappé en a profité pour atteindre la barre des 100 buts avec le club de la capitale, avec une passe décisive de Lionel Messi sur sa deuxième réalisation.

Un Messi en qui Johan Micoud, malgré les débuts plutôt décevants de l'Argentin en L1 (1 but, 4 passes décisives) voit le vrai « patron » du PSG. « Mbappé est décisif mais le patron, c'est Messi, a soutenu l'ancien international hier dans L'Equipe du Soir. Les autres le cherchent, ça passe par lui. Il n'est pas régulier mais quand il commence à enchaîner, il fait quand même des trucs extraordinaires. »

2 - Lionel Messi est impliqué sur au moins un but lors de 2 matches consécutifs avec Paris toutes compétitions confondues (doublé v Club Bruges en LdC, assist v Monaco ce soir) pour la toute 1ère fois. Acclimaté. #PSGASM pic.twitter.com/WYRLj60uBT — OptaJean (@OptaJean) December 12, 2021