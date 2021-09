PSG : Mbappé, Messi, les gardiens, Pochettino fait le point avant Clermont

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Pochettino sur la présence ou non de Mbappé

« Kylian est content, c’est un garçon très équilibré. On sent qu’il est très bien. Les premiers jours après son retour de sélection, il s’est entraîné de façon individuelle. Maintenant il s’entraîne avec nous et on verra demain s’il sera dans le groupe. »

Pochettino sur une éventuelle présence de Donnarumma

« On n’a pas encore décidé qui sera dans les buts demain mais Donnaruma est une option. On sait que ce sera un match compliqué. Beaucoup de nos joueurs ont joué 3 matches internationaux jusqu’à 3 heures du matin cette nuit. Mais on sait qu’on est le PSG et on va aligner la meilleure équipe possible pour prendre les trois points. »

Pochettino sur l’absence des Sud-Américains

"Pour les joueurs sud-américains, pour une question de bon sens, Paredes, Messi, Di Maria, Neymar, ils ne seront pas là."

Pochettino sur le retour de Sergio Ramos

« Je ne suis pas inquiet, il ne sera pas là pour le premier match de Ligue des Champions mais il va nous aider rapidement. »

Pochettino sur le trio Mbappé, Messi, Neymar

« Je pense que tous les joueurs du PSG sont des stars. Certains vont jouer plus que d’autres, mais la star la plus importante, c’est le club.«

Pochettino sur l’arrivée de Nuno Mendes

« Il ne va pas débuter le match demain. Il vient tout juste d’arriver hier au club. C’est un joueur avec un gros potentiel que le club suivant depuis très longtemps et c’est une opération très brillante de la part de Leonardo et du président.«

« Aucun joueur peut se sentir titulaire quand il arrive au club, le club est au dessus de tous les joueurs. Sans aucun doute, on pense que Nuno a le potentiel pour jouer au PSG, maintenant c’est à lui de le démontrer. Par rapport à Juan Bernat, il pourra être rajouter à la liste pour la coupe d’Europe en janvier

Pochettino sur les débuts de la saison de Ligue 1

« C’est un football et un jeu très ouvert, très attractif, avec beaucoup de transitions. C’est quelque chose qu’on aime. Aujourd’hui le Ligue 1, et pas seulement pour l’arrivée des joueurs, mais aussi pour le type de jeu, cela fait une ligue très intéressante à regarder. »

De son côté Marco Verratti sera également être absent comme l'a précisé le communiqué médical du PSG car touché au genou avec la sélection italienne. « Sa reprise de la course est envisagée dans les 48 heures ».

L'inconnue qui demeure est la présence ou non de Presnel Kimpembe et Mauro Icardi pourtant présents à l'entrainement ce vendredi matin.

(Propos retranscris de la conférence de presse de Mauricio Pochettino ce vendredi par Canal Supporters et RMC Sport)