PSG : Mbappé, Messi, Ndombele... Pochettino avait des choses à dire avant Reims !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En préambule de la conférence de presse, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de ses stars offensives. Et bonne nouvelle : Kylian Mbappé, présent à la séance d’entraînement collective du jour, est absent du point médical du jour et sera donc apte pour affronter le Stade de Reims demain en clôture de la 22e journée de L1 (20h45).

« Je suis content de la manière dont sa blessure a évolué, c’était un petit problème. Il s’est entraîné et fera partie du groupe demain. On verra plus tard s’il démarrera le match », a-t-il fait savoir en conférence de presse. Au sujet de Lionel Messi, le coach du PSG est aussi positif : « Je suis content de sa semaine d’entraînement. Cela évolue. Il sera dans le groupe de demain aussi car il a donné des signes positifs toute la semaine. »

Pochettino reste attentif au Mercato

Interrogé ensuite sur les changements tactiques, notamment la défense à 3, Pochettino a expliqué qu’il pourrait la remettre en place en mettant l’accent sur l’état d’esprit de ses troupes. Au sujet de Tanguy Ndombele, l'entraîneur du PSG a botté en touche tout en glissant rester attentif aux opportunités du marché.

« Je n’aime pas parler des rumeurs et encore moins de joueurs qui évoluent dans les autres clubs, a-t-il souligné. Le club a fait un effort important cet été pour avoir un effectif de qualité. Je suis très content du groupe qui est à ma disposition. Après, le mercato est ouvert avec des situations et des envies différentes, il faut toujours écouter. »

🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 est en principe apte pour jouer contre Reims ! Il n’est pas mentionné dans le point médical du PSG ! — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 22, 2022