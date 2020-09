PSG : Mbappé, Neymar, Di Maria... Tuchel ne fait plus de cadeau à ses stars

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 20 joueurs pour le déplacement à Nice. Thilo Kehrer, touché à l’adducteur et dont l’indisponibilité n’a pas été précisée, n’y figure pas. En revanche Marco Verratti, lui aussi gêné dans cette zone pendant la semaine, va mieux et a été retenu. Thomas Tuchel a déclaré hier en conférence de presse pouvoir l’aligner à l’Allianz Riviera.

Si tel était le cas, l’Italien devrait occuper un poste de milieu récupérateur avec Gueye ou Herrera, très probablement à nouveau dans un 4-4-2. Devant, en l’absence de Neymar (suspendu), Angel Di Maria et Pablo Sarabia pourraient débuter sur les côtés. Dans l’axe, L’Équipe annonce que Mauro Icardi et Kylian Mbappé devaient se partager le front de l’attaque.

Tuchel ne ménage pas les stars touchées par le Covid-19

Le champion du monde revient pourtant de sa quarantaine due au Covid-19 mais il ne devrait pas être ménagé par son coach. Tuchel n’avait pas fait plus de cadeau à Neymar et Di Maria, titularisés lors du Classique contre Marseille dimanche dernier (0-1) alors qu'ils ne comptaient qu'un seul entraînement collectif. « On ne peut pas attendre trop de lui. Il ne peut pas être décisif à lui tout seul, a confié l'ex-coach de Dortmund à propos de Mbappé (21 ans). S'il joue, il le fera pour nous et pour attaquer avec Mauro Icardi, car les deux sont bien ensemble. Mais je n'attends pas un match exceptionnel. Il est dans une phase où il doit regagner du rythme et de la confiance. »