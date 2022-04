PSG : Mbappé et Neymar masterclass, Messi passeur choc, les notes des Parisiens à Clermont

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Gianluigi Donnarumma : 6

Serein sur la première frappe de Dossou (11e), il est trop court pour détourner le centre sur le but du milieu clermontois (42e). Le portier italien a ensuite assuré sur une frappe soudaine de Berthomier (62e). Une soirée sans histoire pour le reste.

Achraf Hakimi : 6

Il a réalisé plusieurs bonnes interventions (23e, 26e) mais s’est replacé au petit trot après l’une d’entre elles, au départ de l’action du but clermontois (42e). Disponible dans son couloir droit sans être très en vue offensivement, il est sorti remplacé par Eric Junior DINA EBIMBE (86e).

Sergio Ramos : 6

De retour comme titulaire, l’Espagnol a plutôt rassuré en étant souvent bien placé, serein dans ses interventions et solide dans les airs (39e). L’ancien Madrilène a, toutefois, parfois manqué de précision dans son jeu long (41e) et a défendu un peu loin de Berthomier sur le but des locaux (42e). Il reprend de la tête un corner sans cadrer (53e).

Presnel Kimpembe : 6

Effacé par Bayo sans conséquence (37e), il a vécu un match plutôt tranquille pour le reste. Il dévie une belle frappe de Gastien (54e) puis intervient avec autorité sur un centre (63e). Visiblement victime d’un petit pépin physique, il a cédé sa place à Thilo KEHRER (79e).

Nuno Mendes : 6

Costaud devant Zedadka (31e) il a globalement bien contrôlé son couloir gauche. Mais, à l’image de certaines de ses dernières sorties, il a peu existé offensivement, Mbappé se tournant rarement vers lui. Remplacé par Juan BERNAT (86e).

Danilo Pereira : 5

Pas d’erreur flagrante, ni de fulgurance. Le milieu portugais a livré une prestation fidèle à ce qu’il réalise ces dernières semaines. Parfois en difficulté dos au jeu, il a été nettement moins trouvé que ses deux compères du milieu de terrain. A noter tout de même un bon tacle dans sa surface (84e).

Marco Verratti : 6

Positionné en sentinelle, l’Italien s’est bien battu sur l’action de l’ouverture du score (6e) et s’est montré fidèle à lui-même balle au pied, en brillant sous pression et dans le petit jeu. Remplacé par Edouard MICHUT (85e).

Idrissa Gueye : 5

Après une frappe complètement ratée (40e), il a lâché Dossou sur le but clermontois (42e). Pour le reste, il s’est montré plutôt disponible dans l’entrejeu, sans étincelle. Remplacé par Georginio WIJNALDUM (67e).

Lionel Messi : 8

Passeur pour Neymar sur le premier but (6e), il a ensuite offert un cadeau à Mbappé d’un superbe enchaînement contrôle de la poitrine - ouverture du gauche sur le deuxième (19e). Son but de la tête aurait pu récompenser cet altruisme (63e) mais a été refusé pour un un hors-jeu de l’attaquant français. Alors il a continué à offrir, avec une troisième passe décisive pour l’ancien Monégasque (80e). Au départ de tous les bons coups, en somme.

Kylian Mbappé : 9

Encore un festival. Très disponible d’entrée de match, il a conclu l’offrande de Messi avec le geste juste devant Desmas (19e). Après une grosse occasion (61e) il a obtenu le penalty transformé pat Neymar (70e)… avant de s’offrir un doublé sur un service de Neymar (74e). C’est sous les applaudissements du public adverse qu’il a célébré son triplé, d’une frappe enroulée du droit qui lui a paru si simple…(80e). En position de marquer une quatrième fois, il a préféré servir Neymar sur un plateau (83e).

Neymar : 9

Devant un Seidu au sol, le Brésilien a ouvert le score d’entrée de match d’une frappe croisée du gauche (6e) avant d’être au départ du but du break avec un bon service pour Messi (19e). Il est brièvement sorti de son match après avoir été pris en grippe par le public adverse après la pause, mais s’est offert un doublé sur penalty (71e). De quoi le remettre dans sa rencontre : il a enchaîné avec une ouverture de l’extérieur du droit exceptionnelle pour Mbappé (74e) avant de s’offrir lui aussi un triplé (83e).

Arthur MERLE

PSG : les notes face à Clermont (6-1)

Alexandre Corboz

Rédacteur