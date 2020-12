PSG : Mbappé, Neymar, Messi… les vérités de Pauleta

Ce soir face à l'Istanbul Basaksehir, Kylian Mbappé tentera de mettre un terme à une année sans but en Champions League. Alors qu'il vient d'atteindre la barre des cent réalisations sous le maillot du PSG, l'attaquant cherche encore sa meilleure place. Lui aimerait être aligné dans l'axe mais beaucoup, dont Thomas Tuchel, doutent qu'il ait encore les qualités pour jouer à ce poste. Sur Téléfoot, la légende portugaise Pedro Miguel Pauleta a évoqué ce sujet, comparant le champion du monde à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo et évoquant son association avec Neymar.

"Ce n'est pas le vrai numéro 9"

“Aujourd’hui, ce n’est pas facile de trouver le vrai 9. Si vous me dites que c’est l’ancien numéro 9, non, ce n’est pas le cas. Mais Kylian est quelqu’un qui a mis beaucoup de buts. C’est pareil que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar, ce ne sont pas des vrais 9 mais ce sont des joueurs qui marquent beaucoup de buts. Mbappé va continuer à en marquer beaucoup mais ce n’est pas le vrai numéro 9.”

“Le duo Neymar-Mbappé compatible ? Oui, bien sûr ! Déjà, tous les grands joueurs sont compatibles. Neymar aime bien avoir beaucoup le ballon. Mbappé est un joueur fort techniquement et il peut aussi donner beaucoup d’opportunités dans un match. Ce sont deux joueurs différents et des phénomènes.”