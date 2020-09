PSG : Mbappé positif au Covid-19

Didier Deschamps devrait procéder à sept changements mardi, pour le match des Bleus contre la Croatie. Une rencontre à laquelle Kylian Mbappé ne devrait pas participer. Et pour cause puisque selon France Football, l'attaquant du PSG a été testé positif au Covid-19. Après Neymar, Icardi, Di Maria, Paredes, Navas et Marquinhos, Mbappé est le 7e joueur parisien positif au Covid-19. « Même s'il a été déclaré asymptomatique, il est donc forfait pour le match face à la Croatie », annonce FF. Le trio Ben Yedder-Griezmann-Martial devrait jouer en Croatie.

Sept joueurs du PSG ont désormais été testés positifs au coronavirus :



🇦🇷 Angel Di Maria

🇦🇷 Mauro Icardi

🇦🇷 Leandro Paredes

🇧🇷 Marquinhos

🇧🇷 Neymar

🇨🇷 Keylor Navas

🇫🇷 Kylian Mbappé pic.twitter.com/ZqDjTRvo2v — Actu Foot (@ActuFoot_) September 7, 2020