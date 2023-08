PSG : Mbappé rend un hommage appuyé à Buffon

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Gianluigi Buffon vient d'annoncer l'arrêt de sa carrière professionnelle, à l'âge de 45 ans. Le mythique gardien italien aura joué durant 28 années au plus haut niveau, remportant quasiment tous les trophées. Seul l'Euro au niveau de la sélection et la Champions League lui ont échappé.

« Un immense honneur »

Kylian Mbappé lui a rendu hommage sur ses réseaux. « Un immense honneur pour moi d’avoir eu la chance de te côtoyer et croiser la route de ta carrière légendaire. Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie. Bonne route et surtout MERCI ». Sympa !

