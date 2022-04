PSG : Mbappé s'est rapproché d'un record convoité face à l'OM

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

C'était le dernier gros match de sa saison et le PSG l'a remporté. Hier soir, les futurs champions de France ont dominé l'ennemi marseillais (2-1) au Parc des Princes, dans une ambiance surréaliste, les ultras ayant fait la grève des encouragements. La première demi-heure a été des plus soporifiques mais l'égalisation de l'OM à la 32e a eu le don de réveiller les Parisiens, qui ont repris les devants sur un pénalty contesté dans les arrêts de jeu de la première période. C'est Kylian Mbappé qui s'est chargé de transformer la sentence. Pau Lopez est parti du bon côté mais le natif de Bondy a frappé fort.

Ce pénalty a constitué le septième but du champion du monde contre l'OM avec le maillot du PSG sur les épaules. Cela lui permet de rejoindre Edinson Cavani dans l'histoire des meilleurs buteurs des Classicos. Les deux restent toutefois à quatre longueurs du recordman, Zlatan Ibrahimovic. Mbappé n'aura la possibilité de rejoindre le Suédois qu'à condition de rempiler avec le club de la capitale...

With 7 goals scored against Marseille with PSG, Kylian Mbappé equals Edinson Cavani in the ranking of the top scorers in the history of the Classicos🥈



The two attackers occupy second place in the standings, behind Zlatan Ibrahimovic and his 11 goals scored.



