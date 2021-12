PSG : Kylian Mbappé s'offre une légende de l'OM

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé n'en finit plus d'affoler les compteurs. Auteur d’un doublé ce mardi lors de l’écrasante victoire du Paris Saint-Germain contre Bruges (4-1), pour le sixième et dernier match de poule de la Ligue des Champions, l'attaquant parisien a inscrit ses 46e et 47e buts toutes compétitions confondues en 2021.

Comme nous l’apprend PokerStars Sports sur son compte Twitter, l'ancien joueur de l'AS Monaco est devenu le premier joueur français à inscrire 47 buts sur une année civile depuis l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin, qui avait marqué 51 buts en 1991.

