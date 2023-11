PSG : Mbappé se fait chambrer par un joueur de Dortmund

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sans un penalty transformé par Kylian Mbappé au bout du temps additionnel, le PSG serait quasi éliminée de la Ligue des champions aujourd'hui, alors que le Borussia Dortmund s'est qualifié en allant l'emporter face à l’AC Milan (3-1). La première place du groupe sera l'enjeu de la rencontre de la dernière journée pour les Allemands, face aux Parisiens. "ça doit être une main probablement" Mats Hummels, leur capitaine, était en direct à la télévision allemande quand il a appris l'égalisation parisienne. Ce qui a valu une scène assez drôle. Lorsque le présentateur lui a indiqué "98e minute, penalty de Mbappé", Hummels a répondu : "Ah. J’espère qu’il est justifié ce penalty au moins cette fois, mais ça doit être une main probablement (rires)". Une référence au match aller où une main de Sule avait été sanctionnée, lors de la victoire parisienne (2-0). La réaction de Mats Hummels à la télévision allemande après Milan-Dortmund quand il apprend que le PSG a égalisé sur penalty face à Newcastle :



« Ah ! J’espère qu’il est justifié ce penalty au moins cette fois ?»



L'Allemand faisait référence au match aller entre le PSG et… pic.twitter.com/TWMbx4T0LQ — Actu Foot (@ActuFoot_) November 29, 2023

