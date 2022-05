PSG : Mbappé se prend un nouveau tacle après ses propos polémiques

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Entre sa prolongation très contestée au PSG et son interview à ESPN, Kylian Mbappé ne s'est pas fait une bonne publicité à travers le monde lors de la semaine écoulée. Les Sud-Américains n'ont pas du tout apprécié que l'attaquant de l'équipe de France se permette de dire que les sélections européennes étaient meilleures car leurs éliminatoires plus relevées. Le milieu brésilien de Liverpool Fabinho a été le premier à répondre à son ancien coéquipier. Hier, via le média TyC Sports, ça a été au tour du gardien argentin d'Aston Villa Emi Martinez de s'y coller.

"Les Européens jouent toujours sur des pelouses parfaites, des terrains secs. Ils ne savent pas comment ça se passe en Amérique du Sud. Qu'ils viennent jouer en Bolivie, en Colombie, en Equateur... Qu'ils montrent combien ce serait facile pour eux ! Ils ne savent pas ce que c'est de jouer en altitude comme à La Paz !" Le 22 novembre, pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2022, la France pourrait défier le Pérou, si celle-ci parvient à surmonter l'écueil des barrages. Il est probable que ce jour-là, Kylian Mbappé ait droit à un traitement de faveur...

❗️Emi Martinez response to Mbappe: “Europeans always play on perfect, wet courts, and they don't know what South America is. Let them go to Bolivia, Colombia, Ecuador... Let's see how easy it is for them.” told @gastonedul @TyCSports 🗣🧤 pic.twitter.com/hr1j4PVKL9