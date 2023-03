PSG : Mbappé se serait pris un stop monumental d’une starlette de télé réalité !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La coupure internationale semble arriver à point nommé pour le PSG et Kylian Mbappé. Lassée d’être le sauveur de cette équipe pâlichonne, la star tricolore a retrouvé les Bleus afin de préparer les deux prochains matches de l’équipe de France, le premier dès vendredi contre les Pays-Bas. En attendant, Mbappé (24 ans) a vu surgir des révélations dont il se serait sans doute bien passé... à propos d’Adixia. Starlette de l’émission de télé réalité à succès « Les Marseillais », l’ancienne compagne de Simon Castadi a assuré que l’attaquant du PSG lui avait adressé un message privé via les réseaux sociaux ! Aux côtés de Vivian, lors d’un récent live Twitch, la jeune femme a révélé cette information explosive : « Tu sais qu'il m'a DM Mbappé ? Je vous jure Mbappé, il m’a DM. Pourquoi vous dites ça ? Je ne suis pas du genre à mentir ? Mais moi, je n'aime pas les joueurs de foot, alors je m'en br**le complet. » Au moins, le message est passé... Adixia (Les Marseillais) draguée par Kylian Mbappé ? La candidate de télé-réalité fait des révélations https://t.co/C43rvtKOBe pic.twitter.com/ibF19KTlXl — Voici (@voici) March 19, 2023

Pour résumer Kylian Mbappé (24 ans), qui a retrouvé les rangs de l'équipe de France après la défaite du paris Saint-Germain contre le Stade Rennais dimanche au Parc des Princes (0-2), a vu des révélations voir le jour au sujet de sa vie privée.

