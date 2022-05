PSG : Mbappé, ses messages pour Messi, Neymar et Marquinhos

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Kylian Mbappé était en conférence de presse cet après-midi après sa prolongation au PSG jusqu'en 2025 et il a remercié Lionel Messi et Neymar pour leur attitude envers lui. « Ils m'ont toujours dit que c'était un choix personnel et je les remercie pour ça ».

« Je ne veux pas être capitaine »

Et surtout, au moment d'évoquer la possibilité d'avoir le brassard de capitaine, Mbappé a affiché son estime pour Marquinhos. « Nous avons un capitaine, c’est Marquinhos. C’est un super joueur. Un super joueur pour nous. Et je ne veux pas être capitaine. Je n’ai pas besoin d’être capitaine pour être important sur le terrain. »

Laurent HESS

Rédacteur