PSG : Mbappé, seul sauveur de Tuchel devant Leonardo ? 

Depuis de longues semaines maintenant, le torchon brûle au Paris Saint-Germain entre Thomas Tuchel, l'entraîneur, et Leonardo, le directeur sportif. L'Allemand en a bien conscience, le Brésilien ne lui laissera pas passer beaucoup de faux pas cette saison et le crédit gagné lors de la dernière finale de Ligue des Champions est déjà épuisé.

Conscient de ce fait, Thomas Tuchel n'a pas hésité à prendre un risque que beaucoup jugeait insensé en alignant Kylian Mbappé à Nîmes (4-0, doublé de l'international tricolore) seulement 48 heures après son match avec les Bleus en Croatie. Un choix qui lui aurait sûrement été reproché si le natif de Bondy s'était blessé mais une prise de risques qui semblait légitime au technicien comme le rapporte Sébastien Tarrago, journaliste de L'Equipe qui s'est exprimé sur les ondes de RTL.

Tuchel n'avait pas le choix pour Mbappé à Nîmes

« Tuchel, il a pensé à lui, il est en grande difficulté, il est en opposition frontale avec son directeur sportif, il ne peut pas se permettre de perdre à Nîmes. Il a un nombre d’absents considérable, il n’a pas Neymar, il n’a pas Marquinhos, Tuchel se dit : “Mbappé, je le fais jouer” », a justifié le suiveur du PSG qui pointe aussi du doigt … Noël Le Graët pour son appétit économique :

« Après le problème c’est que la FFF a mis trois matches en octobre et trois matches en novembre que pour des considérations économiques et au mépris de la santé des joueurs. D’habitude, il y a deux matches et c’est largement assez. Depuis 20 ans on fait comme ça, ce n’est pas pour rien. Le premier match des Bleus s’est fait avec un demi-entraînement dans les jambes ! C’est un peu scandaleux aussi. Chacun essaie de minimiser la catastrophe actuelle. Il n’y a pas les gentils d’un côté et les méchants de l’autre ».

