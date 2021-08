PSG : Mbappé sifflé, Al Khelaifi responsable ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le PSG a battu le RC Strasbourg (4-2) hier soir lors du premier match de l'ère Lionel Messi, présenté avant la rencontre, avec les autres recrues, avant de rejoindre les tribunes. La rencontre a été marquée par les sifflets nourris du Parc à l'encontre de Kylian Mbappé, des sifflets que l'attaquant a fait taire en étant à l'origine de trois buts.

Et des sifflets que L'Equipe tente d'expliquer. « Déjà chahuté la semaine dernière à Troyes (2-1), l'attaquant (22 ans) a vu son nom sifflé à deux reprises avant la rencontre par une partie importante des spectateurs, en particulier dans le virage des ultras, peut-on lire ce matin. Une scène étonnante mais pas forcément inattendue, puisque des messages en ce sens fuitaient ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Une frange des supporters lui reproche ses atermoiements sur sa prolongation, à un an de sa fin de contrat et alors que les discussions patinent depuis des mois. Les mots de Nasser al-Khelaïfi lors de la présentation de Lionel Messi, mercredi, où le président parisien expliquait que son n°7 n'avait « pas d'excuse » de ne pas étendre son bail dans la capitale, n'ont pas aidé à détendre l'atmosphère sur ce sujet brûlant. L'attitude des ultras était donc attendue. » Des Ultras qui auraient donc été influencés par les mots du présidents, tout autant que par les « atermoiements » de Mbappé...