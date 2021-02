PSG : Mbappé, son avenir, son goût de la fête... Neymar se confie en longueur !

Ses confessions sont rares. Pour la première fois, à la télévision française, Neymar a accordé un entretien. La star du PSG est revenu sur ses objectifs avec le club de la capitale et son avenir. Sans équivoque, il veut rester au PSG : "Je suis très heureux aujourd’hui. Ça a beaucoup changé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si quelque chose a changé. Je me suis adapté, je suis plus calme. Je veux rester au PSG. Je veux que Mbappé reste. C’est le souhait des supporters. Je veux jouer au foot et être heureux."

Sur le front de l'attaque, l'ex-élément du Barça partage l'affiche avec Mbappé. Un joueur qu'il admire et qu'il veut aider : "Nous avons une relation de frère. Je suis l’ainé. Nous aimons beaucoup jouer ensemble. Je veux sortir le meilleur de lui. C’est un garçon en or. C'est un "Golden Boy". En tant que joueur de foot, il est incroyable. En dehors du terrain, aussi, il sourit tout le temps. On doit être heureux pour jouer à 100%."

Critiqué pour son goût de la fête, Neymar assume avoir besoin de s'aérer pour performer : "Qui n’aime pas faire la fête ? Moi, je sais quand je peux et quand je ne peux la faire. Certains disent que je suis immature… Cela fait plusieurs années que je suis au top ! Si on est focalisé sur le football tout le temps, on explose. Je ne renoncerai jamais à faire la fête."

Depuis le début de sa carrière, Neymar a connu plusieurs blessures dont une terrible au dos durant la coupe du monde 2014. Des moments terribles qui ont beaucoup fait réfléchir le Brésilien : "Ça a été un des moments les plus compliqués de ma vie. Lorsque j’étais à l’hopital, le médecin m’a dit qu’il avait deux mauvaises nouvelles. La première, c’est que je ne pourrai plus participer à la coupe du monde. La deuxième, c’est que je pourrai rejouer au football. À deux centimètres près, sur cette blessure à la vertèbre, mon rêve et ma passion auraient pu s’envoler. Dieu m’a protégé. J’ai pu rejouer au football."

En août dernier, face au Bayern Munich, le PSG a perdu sa première finale de ligue des Champions. Une douleur toujours ouverte chez Neymar : "Je n’ai pas du tout aimé. J’ai pleuré. Je voulais vraiment ramener cette coupe en France. On n’a pas réussi, mais on aura d’autres possibilités. On va tout faire pour aller au finale et décrocher le titre. (...) Je rêve de gagner la coupe du monde et une autre ligue des champions. "