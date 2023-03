PSG : Mbappé touche le fond, Donnarumma lui donne le coup de grâce !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Kylian Mbappé a refusé de signer au Real Madrid l’été dernier pour marquer l’histoire du PSG. Neuf mois plus tard, force est de constater qu’il y est arrivé à merveille hier soir à Munich en réalisant un match historiquement médiocre. C’est bien simple, l’attaquant tricolore (24 ans) n’a pas existé face au Bayern (0-2).

Ses statistiques, si précieuses à ses yeux, sont infâmes. Comme le précise Opta, ses 32 touches représentent le plus petit total des Parisiens (12 perdus). Même Gianluigi Donnarumma (35) a touché plus de ballons que lui ! Et quand il a réussi à avoir le ballon, Mbappé n’en a rien fait : quatre tirs, dont un seul cadré. Sept ballons touchés dans la surface bavaroise. Aucun n’a réussi à allumer la moindre étincelle. Dur.

C’est très rare, mais Mbappé a aussi trouvé plus fort que lui à l’Allianz Arena : Dayot Upamecano. Ainsi, sur les six duels que le crack du PSG a eus à disputer, il n’en a pas gagné un seul, la majorité face à son coéquipier en équipe de France. Même chose du côté des dribbles tentés (4) et réussis (0). Un cauchemar qui fait doucement rigoler les socios du Real Madrid, en ballottage favorable après le récital offensif de l’aller à Anfield Road.