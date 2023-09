PSG : Mbappé, un caprice à l'origine des lacunes de l'équipe

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce dimanche, L'Equipe comme Le Parisien tentent d'analyser le début de saison très moyen du PSG, symbolisé par sa défaite à domicile contre Nice (2-3) vendredi. Les deux médias sont d'accord pour dire que l'équipe de Luis Enrique manque de créateurs. Le quotidien sportif constate que les départs de Neymar et Lionel Messi n'ont pas été comblés cet été par la direction.

C'est lui qui a poussé Neymar et Messi vers la sortie

Or, qui a réclamé les départs de l'Argentin et du Brésilien depuis un an ? Kylian Mbappé. Celui qui est le sauveur du club de la capitale puisqu'il a marqué 64% des buts depuis le début des hostilités (7 sur 11) est également son bourreau, dans une certaine mesure, puisque ce sont ses exigences en matière de transferts qui ont poussé Messi puis Neymar vers la sortie. Le PSG paye aujourd'hui cette volonté de suivre coûte que coûte les caprices du natif de Bondy avec une équipe sans véritable liant entre les parties défensive et offensive.

