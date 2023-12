PSG : Pierre Ménès a identifié le gros souci de Mbappé dans le Paris de Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

S’il demeure d’assez loin le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison (15 réalisations en 14 apparitions), Kylian Mbappé est passé au travers de son match contre le FC Nantes et il n’en fallait pas plus pour que l’attaquant du PSG fasse l’objet de nouvelles critiques.

Plutôt que d’accabler le capitaine des Bleus suite à son match, Pierre Ménès a tenté d’analyser les soucis actuels de Mbappé sur sa chaîne YouTube : « Je pense surtout que les changements incessants de Luis Enrique déstabilisent Mbappé (…) Quand on voit Mbappé en équipe de France et Mbappé au PSG, il faut se poser la question de comment il est entouré. A Paris, la prédominance du duo Hakimi – Dembélé fait que Mbappé est très esseulé. C’est vrai qu’il n’a pas fait un bon match contre Nantes, mais qu’est-ce qu’il a eu comme occase ? Qu’est-ce qu’on lui a donné comme ballons dans le sens du jeu ? »

Un déficit au milieu et le retour de Mendes pour rééquilibrer la balance ?

Pour l’ancien consultant du CFC, la clé est le recrutement d’un milieu plus technique en janvier : « Quand tu passes de Verratti, Messi et Neymar en termes de passeurs à Vitinha et Kang-In Lee ça change beaucoup (…) Autant avant, Mbappé était la target N°1 au niveau de la finition l’an passé. Maintenant, avec l’éclosion du duo Hakimi – Dembélé, c’est plus du tout le cas. Il faudrait attendre le retour de Nuno Mendes pour que ça s’équilibre. Lucas Hernandez ne monte pas, Vitinha combine très peu avec Mbappé… Je pense qu’il y a certains matchs où il s’emmerde car il a finalement très peu de ballons. C’est un axe de progression pour le PSG d’Enrique ».

