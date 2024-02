PSG : Ménès allume Luis Enrique et détruit l'un de ses milieux de terrain

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

De toute évidence, la méthode ne fait pas encore l'unanimité. Et l'entraîneur Luis Enrique va devoir attendre pour convaincre son monde, surtout après le match nul face au Stade Rennais, concédé hier dimanche au Parc des Princes.

"Compliqué de trouver de la profondeur"

Pierre Ménès, lui, a été très. clair sur l'analyse du match. Il ne comprend pas les choix du technicien espagnol. Et notamment celui de titulariser un certain joueur. "Moi, je veux bien l'apologie de la rotation comme l'a fait Luis Enrique avant le match. Je veux bien Ugarte, Zaïre-Emery sur le banc, Marquinhos au repos. Ok. Mais quand tu ajoutes de la rotation à la rotation, en sortant Mbappé et Dembélé à 30 minutes de la fin, je pense que c'est trop. Et quand on se farcit Ruiz 90 minutes qui ne se fait faire que des passes à dix mètres, c'est compliqué de trouver de la profondeur..."

