PSG : Ménès annonce un problème pour Deschamps avec Mbappé chez les Bleus

Hier soir, Kylian Mbappé a inscrit son 16e but en équipe de France, rejoignant ainsi Franck Ribéry et Laurent Blanc dans l'histoire. Cela au bout d'une superbe action avec ouverture lumineuse de 50 mètres de Paul Pogba pour Lucas Digne dont le centre sans contrôle aérien a trouvé l'attaquant du PSG au point de pénalty. Magnifique. Mais ce fut le seul coup d'éclat du jeune champion du monde, qui a tout raté avant et après. Pour Pierre Ménès, ce pourrait être le signe annonciateur d'un gros problème pour Didier Deschamps…

"J’ai quand même l’impression qu’il s’ennuie"

“Une première mi-temps effroyable, pendant laquelle il a tout raté : ses dribbles, ses passes et un but tout fait, a écrit Ménès sur son blog. Je serais moins sévère sur la seconde période car il n’a jamais reçu le ballon. Et ceux qui disent que Mbappé ne fait pas d’appels mentent, ne regardent pas le match ou ont des idées préconçues parce que des appels, il en a fait. Mais il n’a jamais été servi.”

“Avec une copie aussi catastrophique, Mbappé réussit pourtant à marquer le but de la victoire. Le deuxième en trois matches de Ligue des Nations après celui face à la Suède en septembre. Maintenant, j’ai quand même l’impression qu’il s’ennuie à jouer dans cette équipe…” Didier Deschamps pensait pourtant avoir trouvé la bonne formule avec Antoine Griezmann en retrait de deux attaquants, dont Kylian Mbappé, qui tient à jouer dans l'axe…