PSG : Ménès cartonne les ultras à propos de Neymar

Lors de la rencontre au Parc des Princes ayant opposé le PSG au RC Lens (3-1) samedi, le CUP a déployé une banderole insultante envers Neymar, suite à son départ pour l'Arabie Saoudite (Finally rid of the rude : finalement débarrassé du grossier personnage). On se souvient qu'au printemps, les ultras étaient allés jusque devant le domicile du Brésilien pour réclamer son départ. L'ancien journaliste de Canal+ Pierre Ménès, s'est exprimé à ce sujet.

Ménès fustige le CUP

" Aller faire une banderole pour un mec qui a quitté le club et qui donc s'en fout totalement, ça me paraît déjà inutile. Alors, effectivement, Neymar ne s'est pas fendu d'un long texte sur les réseaux pour remercier Paris, mais il n'allait pas remercier les supporters. Il faut au moins lui reconnaître le mérite de ne pas être faux cul", a déclaré Pierre Ménès. Il a également rappelé l'événement qui s'était produit devant le domicile de Neymar pour justifier cette absence d'émotion chez l'attaquant au moment de dire au revoir à Paris.

