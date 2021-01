PSG : Ménès donne mille raisons au remplacement de Tuchel par Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

S'il était surpris de la décision rapide du PSG concernant le licenciement de Thomas Tuchel dès le 24 décembre dernier, Pierre Ménès l'est beaucoup moins aujourd'hui. Ce samedi soir, sur le plateau du Canal Football Club, le consultant de Canal+ a donné plusieurs explications à ce choix de la direction francilienne.

Pochettino a-t-il mis la pression à QSI ?

« Le remplacement de Tuchel était-il devenu inéluctable ? J'ai envie de dire oui. Je trouvais que sa com' était inutilement agressive envers le club depuis quelques semaines. Il a aussi payé quelques choix aberrants et notamment cette affaire Marquinhos au milieu et Danilo en défense. Cela a déstabilisé l'équipe alors qu'elle n'avait pas besoin de grand-chose pour l'être », a-t-il glissé, appuyant également sur d'autres facteurs extérieurs :

« On sait aussi que le delta entre Leonardo et Tuchel était énorme. Il fallait que ça cesse. Et puis Pochettino a mis la pression en disant qu'il en avait marre d'attendre et que c'était maintenant ou jamais », a-t-il expliqué.