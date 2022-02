PSG : Ménès pointe du doigt une grossière erreur de Pochettino avec Messi

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Après une rencontre prometteuse à Lille (5-1, un but, une passe décisive), Lionel Messi n'est pas parvenu à enchaîner avec un deuxième grand match de rang sous les couleurs du PSG. Pour Pierre Ménès, qui est revenu sur la prestation de la Pulga sur son site, la faute en incombe d'abord à Mauricio Pochettino.

« Plus utile au PSG à jouer la carotte devant »

« Je pensais que Pochettino avait compris après Lille que Messi était mieux dans une position plus avancée… Mais non, pas du tout. Il l’a refait jouer dans une position de meneur, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt dans l’axe… Bref, à un poste où il n’a clairement plus le physique pour dominer la partie. À son âge et avec son talent devant le but, il serait bien plus utile au PSG à jouer la carotte devant. Mais bon, je ne suis pas l’entraîneur du PSG », a déploré le consultant.

Ayant assisté à une nouvelle prestation «faiblarde » du PSG face à Rennes (1-0), Ménès a une nouvelle fois appuyé sur l'importance de Kylian Mbappé : « Voilà, comme toujours cette saison, Mbappé a encore sauvé Paris dans les derniers instants. Il avait déjà trouvé le poteau en première période et marqué un but refusé pour un hors d’un poil de mollet de fourmi… Bref, rien de nouveau : le PSG gagne grâce à Mbappé mais on est toujours au point mort au niveau du jeu ».

"Mbappé sauve encore Paris"



À 4 jours du Real, le PSG a présenté une copie faiblarde. Mais des Rennais trop occupés à défendre n'en ont pas profité et repartent bredouilles.https://t.co/jRFZw4EqCZ — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 11, 2022