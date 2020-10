PSG : Ménès révèle les grosses tensions en interne entre Tuchel et Leonardo

La sortie choc de Leonardo, au soir de la large victoire contre Angers (6-1), a officialisé la relation tendue entre le directeur sportif et Thomas Tuchel. Les deux hommes ne partagent pas la même vision du Mercato et cela rejaillit clairement sur leur relation.

Pierre Ménès, en effet, dévoile que le contact serait même totalement rompu entre les deux hommes depuis quelques temps. « Selon mes informations, les deux hommes ne se serreraient même plus la main. Cela ne peut plus durer et il va falloir que Doha tranche, dans un sens ou dans l’autre, à moins que la trêve internationale n’apaise un peu les tensions », écrit Ménès sur son blog.

Aucun des deux n'a vraiment tort

Une situation d'autant plus compliquée à démêler que selon le consultant, aucun des deux n'a vraiment tort dans cette affaire. « Tuchel a raison de dire que l’effectif est moins bon que l’an passé, puisque Thiago Silva et Cavani entre autres, sont partis. Et Leonardo a raison de dire qu’avec la période que vit le monde, l’important n’est peut-être pas de dépenser de l’argent dans les transferts, sachant que les épineux dossiers des prolongations de Neymar et Mbappé vont bientôt se présenter », conclut Ménès.