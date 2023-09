PSG - Mercato : c'est confirmé pour Griezmann !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Alors que Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani sont venus renforcer les rangs du Paris Saint-Germain cet été, un autre cadre de l'équipe de France aurait pu les rejoindre durant le mercato estival. Il s'agit d'Antoine Griezmann.

Le PSG a bien tenté le coup Griezmann cet été !

Et pour cause, d'après L'Équipe, le PSG se serait bien renseigné sur le milieu offensif ou attaquant de l'Atlético Madrid cet été car sa clause libératoire n'était que de 25 millions d'euros. Mais le salaire élevé que touche l'ancien joueur du FC Barcelone aurait refroidi les dirigeants parisiens, qui ne seraient finalement pas aller plus loin avec le numéro 7 des Bleus et des Colchoneros. Toujours selon L'Équipe, Antoine Griezmann aurait refusé durant l'été une offre de plus de 50 millions d'euros provenant d'un club d'Arabie saoudite.

