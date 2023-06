PSG - Mercato : Campos minimise les départs de Messi et Ramos et lâche une bombe sur Galtier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

En marge du dernier match de la saison contre Clermont, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, s'est arrêté au micro de Canal+ où il a été interrogé sur les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos

"La vie continue"

"On a discuté pendant longtemps à propos de leur avenir et on est arrivé à cette décision de se séparer de ces deux grands joueurs de foot. La vie continue", a répondu le Portugais avant d'être questionné sur l'avenir de Christophe Galtier, qui semble s'inscrire loin du PSG.

"On n'a pas pris de décision pour Galtier"

"On va faire un bilan final de tous les matchs, pas seulement concernant l'entraîneur mais pour tout l'effectif, les joueurs qui doivent rester, ceux qui doivent partir. On va voir le bon timing pour le faire. On n'a pas pris de décision, ni pour le coach, ni pour les joueurs qui doivent partir cette saison", a assuré Luis Campos.











Fabien Chorlet

Rédacteur