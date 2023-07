PSG : ce fidèle de Luis Enrique qui pourrait tout changer à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est le quotidien l'Equipe qui a fait ce matin les présentations. En revenant, dans le détail, sur les trois adjoints fidèles de Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG. Ils ont pour noms Aitor Unzué, Joaquin Valdes et Rafel Pol. Si ce petit groupe travaille avec Luis Enrique depuis des années, et que son importance auprès du technicien, n'est plus à prouver, il est une évidence que le cas de Joaquin Valdes est à retenir. Car dans un club comme le PSG, et une équipe première composée de stars aux égos surdimensionnés, son travail pourrait être déterminant. L'homme le plus influent Valdes, selon le quotidien sportif, "est l'homme le plus influent auprès de Luis Enrique. Ceinture noire, 7e dan, il a été judoka de haut niveau et entraîneur. Psychologue du sport de formation, il a exercé dans la natation, l'athlétisme, le golf ou le tennis. Valdes, bien au-delà de son étiquette de psychologue, est celui qui prend le pouls des groupes. Son travail est d'abord « d'observer » pour donner à Luis Enrique une autre vision des joueurs et des situations. Précieux avec les blessés avec lesquels il échange, il a toujours eu la confiance des joueurs, qui savent qu'il ne rapportera pas à l'entraîneur le contenu de leurs discussions." Déterminant, on vous dit. Podcast Men's Up Life Pour résumer Nommé entraîneur du PSG depuis quelques jours, l'Espagnol Luis Enrique travaille avec le même groupe d'adjoints depuis des lustres. Parmi eux, un psychologue du sport, qui pourrait avoir une place déterminante dans le groupe parisien ces prochains mois.

Benjamin Danet

Rédacteur