PSG - Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Leonardo !

Leonardo ne répond pas aux attentes pour son deuxième passage au PSG. Le directeur sportif du PSG est très critiqué par les supporters sur sa gestion des jeunes et sur le recrutement. Son avenir au sein du club parisien s’assombrit de jour en jour.

Selon Santi Aouna, l’avenir de Leonardo est de plus en plus fragilisé, au PSG. Les dirigeants du club parisien n’excluent pas de s’en séparer en fin de saison. Leonardo pourrait donc quitter le club cet été en même temps que l’entraîneur Mauricio Pochettino.

🚨L’avenir de Leonardo est de plus en plus fragilisé : Doha n’exclût pas de s’en séparer en fin de saison !



Le PSG rêve de confier le poste d’entraîneur à Zinedine Zidane et celui de directeur sportif à Arsène Wenger ! ✨



