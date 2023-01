PSG - Mercato : Daniel Riolo a trouvé le plus gros flop de l’histoire du football à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Hier soir, le PSG s’est incliné en Bretagne contre le Stade Rennais (1-0). Une rencontre où les Parisiens était à la peine offensivement, Neymar n’a pas réalisé une bonne rencontre. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a défoncé l’attitude de l’offensif parisien, ses oreilles ont dû siffler…

« Il a toujours été comme ça ! Il s'est foutu de votre gueule et de celle de tous les supporteurs du PSG en faisant un bon début de saison parce qu'il préparait la Coupe du monde. », a d’abord lancé l’éditorialiste, « Il s'en tape de Paris, il était juste en entraînement pour préparer le Mondial. Là c'est fini, il a recommencé à jouer aux jeux vidéo toute la nuit, il y a les images qui circulent à nouveau, c'est terminé ! »

« Il reste toute la rencontre alors qu'il fait un match catastrophique et il finit par s'embrouiller avec tous les joueurs adverses avec un état d'esprit minable. Mais est-ce qu'on se rend compte que Neymar c'est le plus gros flop de l'histoire du football. »

« Ce n’est pas parce qu'il a été bon sur 2 matchs contre l'Atalanta Bergame et Leipzig en 2020 que ça va te sauver la vie. Cela suffit pour justifier un transfert à 220 millions d’euros et un salaire à 50 millions d’euros par an ? Mais qu’on arrête de se foutre de notre gueule. », a-t-il lancé.

Messi et Ramos pas épargné

« On est en train de réfléchir à savoir si on va prolonger Messi et Ramos ? Mais prolonge Messi de 20 ans et puis tu lui donnes une loge ! et puis il viendra quand il sera grand-père au stade avec ses petits-enfants… Mais Neymar donne lui 15 ans de salaire qu'est-ce qu’on en a foutre, au point où on en est ? Mais Ramos, il sera en fauteuil roulant, fait lui une prolongation voyons… », a conclu Daniel Riolo.