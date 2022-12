PSG - Mercato : Daniel Riolo a trouvé un sérieux concurrent pour Mbappé au Mondial

Hier, Marcus Rashford a été sensationnel ! Grâce à un doublé, l’international anglais a donné la victoire à son équipe face au Pays de Galles de Gareth Bale (3-0). Avec déjà trois buts dans cette Coupe du Monde 2022, le joueur des Three Lions postulent pour devenir le meilleur buteur de la compétition. Sur RMC, Daniel Riolo, estime que l’attaquant de Manchester United fait partie du gratin européen.

“C’est un joueur qui a eu quelques trous ! Mais potentiellement, c’est un type qui peut jouer la concurrence avec Kylian Mbappé pour être dans les meilleurs joueurs européens. Le mental au très haut niveau, aujourd’hui cela fait la différence et c’est pour ça que Mbappé est devant aujourd’hui. Mais potentiellement, Marcus Rashford, c’est fort !“, a lancé l'éditorialiste dans l'After Foot sur RMC. Dimanche, il défiera avec l'Angleterre le Sénégal en 8es de finale de ce Mondial 2022.

Last 16 here we come 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/XYtfWm8rxH