PSG - Mercato : Daniel Riolo annonce du très lourd entre Luis Campos et Luis Enrique

Chaque été, le PSG semble tout remettre à zéro ou presque d'autant que depuis plusieurs saisons, les entraîneurs se succèdent. Christophe Galtier limogé, c'est maintenant sur les épaules de Luis Enrique que l'espoir d'une "révolution" repose. Le coach espagnol arrive avec un crédit important, fort de son palmarès et son expérience des vestiaires de stars. Chez les observateurs, l'optimisme grandit quant à la réussite de son duo avec le conseiller sportif Luis Campos, déjà très actif sur le marché des transferts.

Dans l'After Foot sur RMC ce mercredi soir, le consultant Daniel Riolo a donné un avis positif sur la tournure des évènements à Paris. Après les échecs des années passées, le journaliste croit au ticket gagnant Enrique-Campos. Il espère notamment que l'ancien entraîneur du Barça relancera les leaders de l'effectif, à commencer par Marco Verratti.

"Campos ? Le choix Galtier, c'était une erreur. Le recrutement catalogue avec Vitinha et compagnie, idem. Néanmoins, ce qui est en train de se passer là, ça me plait plus. Qui sait, Marco Verratti va peut-être se remettre à travailler. Je ne crois pas uniquement au discours de Luis Enrique. J'y crois parce que c'est un bon entraîneur et qu'il est soutenu, c'est ça qui est important. Le directeur sportif, qui n'a pas réussi son été dernier et son arrivée au club, lui aussi, a réussi à s'imposer. Un mec peut se tromper et réussir un an après. Si ça ne marche pas, on sera là pour le constater. Mais là, les joueurs qui viennent et surtout la façon dont Luis Enrique va travailler, ça m'intéresse plus."