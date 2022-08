PSG - Mercato : Kalimuendo explique pourquoi il a préféré le Stade Rennais au RC Lens

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Gros transfert de l'été en France, Arnaud Kalimuendo a quitté le PSG pour le Stade Rennais moyennant 25 M€. L'attaquant de 20 ans était courtisé par de nombreux clubs, notamment Leeds United en Angleterre et le RC Lens en France. Les Sang et Or l'ont eu en prêt ces deux dernières semaines et étaient chauds pour le récupérer définitivement. Mais lors de sa conférence de presse de présentation ce mardi, le désormais ancien Parisien a expliqué que l'Europe avait pesé dans la balance.

« C’est mon père qui m’a parlé de l’intérêt du Stade Rennais. J’étais très flatté. Cela fait plusieurs saisons que je suis ce club. Quand il s’est présenté, je n’ai pas eu de doute. Je n’ai pas hésité à venir. Je voulais pouvoir jouer, continuer mon développement, jouer la Coupe d’Europe. Rennes me proposait tout cela. C’est la meilleure décision que je pouvais prendre. Je souhaitais avoir des conditions que je ne pouvais pas avoir au PSG. Il y a de très grands joueurs là-bas et on apprend de leur professionnalisme, sur et en dehors du terrain. »