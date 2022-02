PSG - Mercato : le patron de la MLS recale déjà Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Neymar vient de fêter ses 30 ans il y a quelques semaines. L’attaquant brésilien se rapproche de la fin de sa carrière et aimerait connaître d’autres aventures après son passage au PSG. Sur Twitch, lors du podcast “ Fenómenos“, Neymar a déclaré qu’il souhaitait évoluer en MLS car le championnat nord-américain est très court. Des déclarations qui n’ont pas plus en outre-Atlantique.

En effet, le commissaire de la MLS, Don Garber, a répondu à Neymar lors d’un point presse : « Nous n'avons pas besoin de faire venir un grand joueur à la fin de sa carrière car il a décidé qu'il voulait prendre sa pré-retraite en MLS. S'ils ne viennent pas ici pour jouer et contribuer de manière significative à nos équipes et à notre ligue, respecter le championnat et ses fans, sinon, nous ne voulons pas d'eux en MLS ».

Neymar est sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG (plus une année en option) et aura 34 ans maximum lors de la fin de son aventure parisienne.

🗣 Don Garber, commissaire de la MLS, répond aux propos de Neymar 🇧🇷 sur le championnat :



