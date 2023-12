PSG - Mercato : Luis Enrique a frappé fort, plusieurs cadres à la porte !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le professionnalisme de Luis Enrique ne se dément pas. Dans son édition du jour, L’Équipe décrypte la méthode du coach espagnol et affirme que l’une des premières règles mises en place à son arrivée au PSG a été d’obliger les joueurs à signer une feuille d’émargement chaque matin au campus de Poissy. Même ceux qui ne s’entraînent pas et sont aux soins ont été tenus de s’y plier.

Le message est clair : Luis Enrique ne transige pas avec l’investissement au quotidien, il prône une exigence extrême et veut que chaque joueur s’engage à jouer le jeu. Le respect des horaires est pour lui essentiel, comme la rigueur lors des séances. Cela s’applique aussi aux conduites hors terrain. Dès son arrivée, le coach du PSG a envoyé un auxiliaire faire le tour des établissements nocturnes de la Ville Lumière ; ce dernier fait aussi de la veille sur les réseaux sociaux, repère les entourages, les lieux de sortie.

Verratti & Co victimes de la méthode Luis Enrique ?

« Cette démarche est venue compléter la surveillance mise en place depuis l’an dernier, explique le quotidien sportif. Le club pense ainsi savoir où et quand sortent les joueurs, et réagit avec discernement : parfois un recadrage s’impose, parfois on ferme les yeux. Exemple avec un des titulaires qui aime faire des soirées (...) Luis Enrique a validé le départ de certains cadres cet été car on lui avait décrit un style de vie à ses yeux incompatible avec le top niveau. » Marco Verratti par exemple ?

La une du journal L'Équipe du mercredi 13 décembre pic.twitter.com/nsikJRl3zm — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 12, 2023

