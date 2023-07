PSG - Mercato : Luis Enrique a pris une première décision radicale au retour de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le feuilleton Mbappé, loin d’être fini, connaît un nouveau rebondissement. L'attaquant tricolore fera son retour à l’entraînement avec le PSG, le 17 juillet. Soit quelques jours avant les matchs amicaux prévus et la tournée au Japon. Luis Enrique a pris une première décision forte au retour de Mbappé.

Une tournée sans Mbappé ?

Pierre angulaire et star du projet parisien, Kylian Mbappé pourrait être absent des matchs amicaux prévus et de la tournée au Japon. En effet, selon Relevo, Luis Enrique veut un groupe uni sans aucun élément perturbateur. Enrique souhaite voir ses joueurs mouiller le maillot et tout donner tout pour le club. L’Espagnol ne compte donc faire aucun cadeau à Mbappé et pourrait se passer de lui lors du premier match amical. La discussion entre Mbappé et Enrique déterminera la suite du feuilleton…

