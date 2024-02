PSG Mercato : Luis Enrique annonce du très lourd pour l'après-Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Beraldo ou Lucas Hernandez dans l’axe ?

« Les deux peuvent jouer à ce poste, défenseur centrale ou latérale. Ça dépend du match du lendemain, Lucas Hernandez a plus de facilité pour monter. Beraldo est très tranquille, très jeune. »

L’adversité de l’AS Monaco :

« Monaco fait partie des meilleures équipes de ce championnat. C’est un match MERVEILLEUX, on a beaucoup de défis à préparer. »

Le retour de Nuno Mendes :

« Nuno Mendes peut être aligné avec Hakimi, oui. Les meilleurs joueurs peuvent jouer ensemble, Nuno est efficace dans sa position. Il a plus joué que la gauche maintenant on a plus de variétés et plus de choix. »

L’après Mbappé :

« C’est un joueur merveilleux. On parle du présent et du futur de l’équipe tous les jours. Je dois bénéficier de tous les joueurs présents. Quand j’ai dit s’habituer à jouer sans Mbappé, c’est une réflexion d’après match. C’est une réalité, je dois avoir les meilleures solutions pour l’équipe et pour le présent mais aussi pour le futur immédiat. »

L’avenir de Xavi Simons :

« Il appartient à notre club le PSG et on suit donc parcours. Mais je ne préfère pas parler de lui car il n’est pas avec nous pour respecter son club actuel, mais oui on suit son parcours. »

Rafael Leao ?

« Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au PSG. Tout ce que je sais, c’est qu’on aura une équipe meilleure la saison prochaine, devant, derriète, au milieu. Je n’ai aucun doute là-dessus. »

