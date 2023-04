PSG : Galtier souffle, Nagelsmann et Luis Enrique s'éloignent déjà de Paris

L’heure est à la valse des entraîneurs en Europe. Entre Nagelsmann, Luis Henrique, Thomas Tuchel récemment, ou encore Graham Potter, tous ces noms sont évoqués de part et d’autre. Si Thomas Tuchel a lui déjà retrouvé un poste au Bayern Munich, c’est Chelsea qui s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur. Et Luis Henrique pourrait bien être le candidat idéal.

Il n’est cependant pas le seul candidat, et certains médias évoquent même le possible retour de Frank Lampard sur le banc londonien. Julian Nagelsmann se montre lui plus patient, et il se dit qu’il ne voudrait pas retrouver un banc immédiatement. De quoi laisser une fenêtre de tir au PSG pour cet été ?

Julian #Nagelsmann is not convinced to return on the bench immediately. The former BayernMunich’s coach prefers to start a new adventure from July. So #Chelsea are in talks to sign Frank #Lampard as interim manager. #transfers #CFC