PSG - Mercato : Neymar rapproche une recrue de Paris

La semaine dernière, le média brésilien TNT Sports a annoncé que le Paris Saint-Germain serait intéressé par le milieu offensif de Fulham, Andreas Pereira, en vue d'une arrivée cet été.

Neymar décisif dans le dossier Andreas Pereira ?

Neymar, qui se remet actuellement de son opération à la cheville droite, pourrait avoir un rôle à jouer dans l'arrivée de son compatriote brésilien à Paris. En effet, comme on peut le voir sur une photo publiée ce dimanche par Andreas Pereira sur son compte Instagram, Neymar a rencontré l'ancien joueur de Manchester United. De là à envisager qu'il pourrait le rapprocher du PSG, il n'y qu'un pas.

Fabien Chorlet

Rédacteur