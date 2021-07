PSG - Mercato : Pogba, Mbappé, les révélations de Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les dirigeants du PSG sont dans le flou pour deux dossiers. Pochettino et Leonardo doivent gérer le cas Mbappé qui n’a toujours pas prolongé avec le club. Le natif de Bondy, sous contrat jusqu’en 2022, risque de partir libre l’été prochain si rien n’est fait. Le coach argentin s’est exprimé dans Le Parisien au sujet de Kylian Mbappé : “la seule chose claire est que Kylian a encore un an de contrat. C’est un joueur de l’effectif et nous le traiterons de la même manière qu’un joueur avec cinq ans de contrat. C’est différent mais chaque situation peut se développer, évoluer… Ça se gère à un autre niveau. Mais au niveau sportif, ça ne change rien.” Une situation compliquée que le PSG va devoir régler rapidement.



En parallèle de ça, la rumeur sur la venue de Paul Pogba au PSG prend de plus en plus de poids. Interrogé par Le Parisien, Pochettino n’a pas voulu détailler quoi que ce soit au sujet de cette rumeur : “Je ne donne pas de nom. Je n’aime pas parler de joueurs qui appartiennent à d’autres équipes. Le club travaille en toute discrétion, réalisant de bonnes choses. À la fin du mercato, nous verrons qui seront les nouveaux joueurs, s’il y en a, et nous verrons quels joueurs partiront de l’équipe”

