PSG - Mercato : un entraîneur fait un appel du pied à Messi

L’avenir de Lionel Messi est toujours aussi incertain ! En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, la Pulga proche de prolonger dans la capitale il y a encore quelques temps serait aujourd’hui en pleine réflexion. À 35 ans, le septuple Ballon d’Or ne manque de prétendants pour l’accueillir notamment du côté de la MLS.

Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs évoquent une possible arrivée du génie argentin dans le championnat américain, de quoi enflammer de nombreux amateurs de la MLS. Son nom a été plusieurs fois attaché à l’Inter Miami, franchise montée notamment par un certain David Beckham. Le coach du club floridien, Phil Neville n’a pas caché son envie d’avoir sous ses ordres Lionel Messi.

« Je pense que cela irait au-delà de l'Inter Miami. Je pense que ce serait une très grande chose pour la MLS. Il serait probablement la plus grosse recrue de l'histoire du sport américain. La vie changerait. Les choses seraient différentes », a d’abord confié l’ancien international anglais pour The Athletic.

« Les arbres auraient besoin d'être plus grands. La sécurité devrait peut-être être renforcée. Le chemin que les joueurs empruntent aujourd'hui pour se rendre dans ce stade devrait être différent. Le trajet également. Les hôtels dans lesquels nous séjournons devraient peut-être être différents. Mais c'est peut-être ce à quoi nous aspirons de toute façon. C'est excitant, et je je pense que ce serait un grand défi », a-t-il expliqué.

Ses anciens partenaires rêvent de le voir en MLS

Il y a quelques semaines, Riqui Puig, ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone avait exprimé son envie de voir la Pulga évoluer en MLS lui qui joue désormais sous les couleurs de LA Galaxy.

« S'il venait en MLS, ce serait impressionnant. Cette ligue deviendrait encore plus grande qu'elle ne l'est et ce qu'elle peut être. Maintenant que la Coupe du monde arrive dans quatre ans, cela pourrait être l'un des principaux facteurs incitant de nombreux joueurs à venir ici. Si Leo veut venir, il sera plus que bienvenu. », avait-il expliqué dans une interview. Une chose est certaine, la MLS ne va pas se gêner pour chiper Lionel Messi au PSG.