PSG – Mercato : un ancien du Barça pousse Messi à rejoindre la MLS

La MLS rêve d’avoir Lionel Messi ! En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi devrait bien prolonger l’aventure dans le club de la capitale. En plus d’une clause qui lui permet de prolonger automatiquement pour une année, le génie argentin pourrait même allonger cette durée lors de futures négociations avec les dirigeants parisiens. Il y a encore quelques semaines, la presse britannique évoquait une possible signature de La Pulga aux États-Unis.

Depuis de nombreux joueurs, observateurs, dirigeants et journalistes poussent pour tenter de convaincre Lionel Messi de rejoindre l’Amérique. Riqui Puig, ancien coéquipier de Leo Messi au FC Barcelone désormais au LA Galaxy rêverait de voir le septuple Ballon d’Or en MLS.

« A propos de Leo, la vérité est que je n'en ai aucune idée, je n'ai aucun contact avec lui. Mais s'il venait en MLS, ce serait impressionnant. Cette ligue deviendrait encore plus grande qu'elle ne l'est et ce qu'elle peut être. Maintenant que la Coupe du monde arrive dans quatre ans, cela pourrait être l'un des principaux facteurs incitant de nombreux joueurs à venir ici. Si Leo veut venir, il sera plus que bienvenu. », a commenté le jeune joueur de 23 ans dans des propos rapportés par Sport.