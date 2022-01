PSG - Mercato : un nouveau départ bouclé dans la journée ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Relégué au statut de troisième gardien du Paris Saint-Germain avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma et la présence de Keylor Navas, Sergio Rico est sur le point de quitter le club de la capitale cet hiver.

Le gardien espagnol devrait rebondir en prêt du côté de Majorque, actuel 16e de Liga. Selon les informations du journaliste de Calcio Mercato, Matteo Moretto, l'agent de Sergio Rico devrait être à Paris ce jeudi pour boucler l'opération et permettre à son joueur de s'envoler dans la journée pour l'île des Baléares.

Mallorca y PSG está trabajando con la idea de que mañana Sergio Rico tenga el permiso para viajar a la Isla. Mañana por la mañana el representante del jugador estará en Paris para cerrarlo todo ✔️✈️ https://t.co/vUmTlVTBXp — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 19, 2022