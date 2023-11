PSG - Mercato : un tout nouveau Mbappé pousse déjà à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

À 17 ans, Warren Zaïre-Emery a déjà tout l’avenir devant lui. Catapulté en équipe de France, celui qui est sorti du dernier rassemblement des Bleus blessé et forfait jusqu’en 2024 affole les compteurs au point d’être déjà comparé à son coéquipier Kylian Mbappé.

« On parle là d’un garçon doté d’un super talent. Il est d’une précocité exceptionnelle. Voilà pourquoi il est déjà retenu par Didier (Deschamps) chez les A, affirme Arsène Wenger dans Le Parisien. Quand à 17 ans, ton coach en club te choisit parmi les premiers pour être titulaire, ça sous-entend que tu dégages quelque chose d’inarrêtable. Il me fait, quelque part, penser à Kylian Mbappé, dans le sens où il fait déjà l’unanimité à un âge où en général tout le monde dit : ‘Il est doué, oui, mais on va voir’. »

« Pas de trou dans la raquette »

Sous le charme du crack du PSG, Wenger ne s’est pas arrêté là puisque la légende des Gunners affirme avec certitude que Warren Zaïre-Emery ne montre que trop peu de défauts. « Chacun s’accorde à le juger indispensable. En même temps, quand tu commences à analyser de plus près ses qualités, tu ne vois pas de trou dans la raquette », conclut Wenger.

Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez a pris une décision retentissante avec Haaland et Mbappé https://t.co/w8L36gCnMn — But! Football Club (@club_but) November 24, 2023

Podcast Men's Up Life