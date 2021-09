PSG, Real Madrid : une figure de l’OM tacle Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Tony Cascarino n’est pas tendre avec Kylian Mbappé. L’ancien attaquant marseillais n’a pas manqué de tacler l’attaquant français sur son niveau de jeu. Selon l’Irlandais, KM7 a régressé depuis la Coupe du Monde où il avait selon lui atteint son meilleur niveau.

« Si je regarde le joueur qu’il était en 2018, quand il a gagné la Coupe du monde, il était juste électrique et dévastateur. On sentait qu’il allait probablement gagner le titre de meilleur joueur du monde, ce qu’il était à l’époque, sans aucun doute. J’ai été déçu par ses prestations à l’Euro. Il n’a plus le même impact sur le jeu de l’équipe de France. Il y a des moments où on a un aperçu, un rappel, de combien il peut être bon sur le terrain. Mais il ne le fait pas assez souvent. Il est encore un jeune joueur de 22 ans. Il doit revenir à un niveau proche de celui qui était le sien. Il n’est plus le joueur qu’il était il y a trois ans. » (Propos retranscris par TopMercato).

Une déclaration qui risque d’étonner certains alors que Kylian Mbappé vient de réaliser sa meilleure saison en terme de statistiques avec 42 buts et 11 passes décisives en 47 matchs disputés. Touché au mollet, il sera absent face à l’Ukraine avec l’Equipe de France ce samedi soir, seule équipe avec laquelle il peine à performer semble-t-il.

