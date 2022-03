PSG - Mercato : Wanda Nara négocie avec un cador espagnol pour Mauro Icardi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

En manque de temps au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Mauro Icardi, qui était de nouveau remplaçant lors du choc ce samedi face à l'OGC Nice, pourrait quitter le club de la capitale lors du prochain mercato estival.

En effet, sa femme et agent, Wanda Nara, s'active pour trouver une porte de sortie à son mari. Selon les informations avec le média espagnol, Todo Fichajes, Wanda Nara négocierait avec l'Atlético Madrid. Mais à l'heure actuelle, l'Argentin ne serait pas la priorité du champion d'Espagne en titre, qui serait surtout intéressé par l'attaquant de Benfica, Darwin Núñez.

