PSG : Messi a dépassé Pelé, Mbappé confiant sur leur association

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Soirée contrastée hier pour Lionel Messi à titre personnel. Pendant 90 minutes face au Club Bruges (4-1), l'Argentin n'a pas réussi grand-chose. Mais il a quand même trouvé le moyen d'inscrire un doublé, le premier d'une belle frappe du gauche dans le petit filet opposé, le second sur un pénalty qu'il a lui-même obtenu. Et mine de rien, ce but est entré dans l'histoire. En effet, il s'agit de son 758e au niveau professionnel, soit un de plus que le roi Pelé ! La légende veut que le Brésilien en ait inscrit plus de mille mais c'est en comptant les nombreux matches amicaux que Santos a disputé aux quatre coins de la planète. En compétition, il est désormais derrière le septuple Ballon d'Or.

Egalement auteur d'un doublé, mais aussi d'une passe décisive pour Messi, Kylian Mbappé a expliqué au micro de Canal+ qu'il était confiant quand à la fertilité de leur association : "On va avoir besoin de Messi quand les matches vont compter, alors il doit arriver dans les meilleures conditions. On doit l’aider à s’adapter. On voulait gagner, on peut encore s’améliorer mais on a fait un petit pas en avant". Quatre buts à eux deux alors que leur association ne carbure pas encore, qu'est-ce que ce sera dans deux mois ?

🐐 #Messi 🇦🇷 ya tiene más goles que Pelé 🇧🇷 en su carrera profesional.



⚽️⚽️ Doblete de Leo para llegar a 758 festejos. https://t.co/WnsUlc6SMh — El Gráfico (@elgraficoweb) December 7, 2021