PSG : Messi à l'origine des tensions Neymar - Mbappé ?

La scène a beaucoup fait parler : hier, à sa sortie du terrain lors PSG-Montpellier (2-0), Kylian Mbappé a été pris en flagrant délit par une caméra en train de se plaindre de Neymar, accusé de ne pas lui "faire la passe", comme sur l'action du deuxième but, signé Julien Draxler. Y aurait-il de la friture sur la ligne entre le champion du monde et le Brésilien, alors que tout se passait bien entre eux depuis leur arrivée en 2017 ? C'est la question que s'est posé Bixente Lizarazu ce dimanche dans Téléfoot.

« C’était un couple l’année dernière. Je ne sais pas si c’est l’arrivée de Messi qui a redistribué les cartes, en tout cas on a l’impression qu’ils n’ont plus la même facilité à jouer ensemble. Je pense qu’il y a un problème physique pour Neymar, qui n’est pas revenu à 100%, et un Neymar qui n’arrive pas à faire de différence, s’énerve et est frustré. Après, c’est vrai qu’on a l’impression que la relation technique et la fluidité n’est plus la même. On sait que Neymar et Messi étaient très amis à Barcelone. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Ce trio-là, pour l’instant fait rêver sur le papier, mais n’arrive pas à se mettre en place. »

"Neymar 🇧🇷 - Mbappé 🇫🇷 ? On a l’impression qu’ils n’ont plus la même facilité à jouer ensemble."



🎙️ B. Lizarazu via @telefoot_TF1



Les propos complets ➡️ https://t.co/gMtS7oIlDA#PSGMHSC pic.twitter.com/u8ONBH2hDJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 26, 2021